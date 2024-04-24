Шестилетний Galaxy Note 9 теперь может использовать функции Galaxy AI

Galaxy Note 9 до сих пор рассматривается как одно из лучших устройств Note, когда-либо выпущенных Samsung. Несмотря на то, что было выпущено еще два поколения устройств Note, некоторые считают, что серия закончилась на Note 9. Однако хорошая новость состоит в том, что благодаря действительно качественной сторонней поддержке телефон по-прежнему остается актуальным. Устройство только что получило множество функций Galaxy AI благодаря специальной прошивке под названием Noble ROM.

Noble ROM был создан AlexisXDA с единственной целью - обеспечить, чтобы устройство продолжало получать те функции, которые оно может использовать. Эта прошивка существует уже некоторое время и гарантирует работоспособность Galaxy Note 9.

Сейчас выходит последняя версия Noble ROM, и утверждается, что функции Galaxy AI будут работать на Galaxy Note 9. Разработчик разместил тизер в Твиттере о том, что новая сборка будет доступна в мае этого года и будет включать функции искусственного интеллекта. В настоящее время работают функции, такие как "Генераторное редактирование", "Живой перевод", "Интерпретатор" и "Круг для поиска", одна из моих любимых функций на телефоне.

Честно говоря, просто представить, как эти функции работают на Galaxy S9 и Galaxy Note 9, впечатляет. Эти функции фактически не предназначены для старых устройств, поскольку искусственный интеллект не был в центре внимания при выпуске этих устройств, но похоже, что AlexisXDA смог добиться этого, и это впечатляющий показатель того, насколько мощными могут быть эти устройства.

Тем не менее, есть одна вещь, которую стоит знать о Galaxy Note 9 и Galaxy S9 с функциями Galaxy AI. Хотя кажется, что это возможно, мы не можем быть уверены во всех аспектах их работы. Есть вероятность, что эти функции будут работать без проблем, но также можно ожидать некоторых проблем при использовании прошивки.