Выпущен ноутбук с двумя сенсорными экранами Lenovo YOGA Book 9i AI Yuanqi Edition

На прошедшей конференции по инновационным технологиям Lenovo была анонсирована раскладушка Lenovo YOGA Book 9i 2024 AI Yuanqi Edition с двумя экранами. Она оснащена процессором Core Ultra 7, двумя OLED-дисплеями разрешением 2,8K и встроенным дисплеем. Цена Lenovo Xiaotian AI составляет 17 999 юаней (чуть больше 230 т.р.).

Раскладушка YOGA Book 9i 2024 года с двумя экранами включает в себя процессор Core Ultra 7 155U (2P + 8E + 2LPE) с встроенным NPU, а также полнофункциональный чип управления LA3 от Lenovo, 32 ГБ LPDDR5x-7467 оперативной памяти и предустановленный твердотельный накопитель PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ, образующий локальный гетерогенный механизм искусственного интеллекта XPower.

Ноутбук оснащен двумя 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2880 x 1800, частотой 60 Гц, яркостью 400 нит и покрытием 100% цветовой гаммы DCI-P3, с сенсорным управлением OGM и поддержкой стилуса.

YOGA Book 9i 2024 сохраняет дизайн прошлогодней модели и поддерживает переворачивание на 360 градусов. Он изготовлен с использованием технологии ЧПУ и доступен в синем и океанском цветах.Компьютер также включает в себя высокочастотную кроссоверную аудиосистему Bowers & Wilkinson с четырьмя динамиками, поддерживающую звук YOGA Sound.

Агент искусственного интеллекта Lenovo Xiaotian, базирующийся на большой модели Tianxi, обеспечивает естественное взаимодействие с пользователем в различных сценариях, таких как работа и учеба, предоставляя более точные и персонализированные услуги. "Раскладушка" Lenovo YOGA Book 9i 2024 с двумя экранами доступна для предварительного заказа в Китае.