Вышел интересный бюджетный смартфон vivo T3x, но только в Индии

Сегодня в Индии официально вышел мобильный телефон vivo T3x. Он оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Цена начинается от 12 499 индийских рупий (примерно 11 000 рублей).

Vivo T3x — это вариация модели смартфона для Китайского рынка iQOO Z9x. Устройство имеет прямоугольную пластиковую рамку и заднюю крышку также из пластика. Предлагается в двух цветах: Celestial Green и Crimson Bliss. Телефон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 с оценкой AnTuTu 561 250+ и имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч толщиной 7,99 мм. Обещается, что емкость аккумулятора останется на уровне 80% после четырех лет использования.

Вот более подробные характеристики vivo T3x: