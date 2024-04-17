Вышел интересный бюджетный смартфон vivo T3x, но только в Индии

Сегодня в Индии официально вышел мобильный телефон vivo T3x. Он оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Цена начинается от 12 499 индийских рупий (примерно 11 000 рублей).
Vivo T3x — это вариация модели смартфона для Китайского рынка iQOO Z9x. Устройство имеет прямоугольную пластиковую рамку и заднюю крышку также из пластика. Предлагается в двух цветах: Celestial Green и Crimson Bliss. Телефон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 с оценкой AnTuTu 561 250+ и имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч толщиной 7,99 мм. Обещается, что емкость аккумулятора останется на уровне 80% после четырех лет использования.
Вот более подробные характеристики vivo T3x:
- Процессор: Snapdragon 6 Gen 1 (4x 2,2 ГГц A78 + 4x 1,8 ГГц A55)
- Память и хранилище: 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ LPDDR4x + 128 ГБ UFS 2.2, поддержка расширения карт microSD.
- Экран: 6,72-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2408 x 1080, частотой 120 Гц, пиковая яркость 1000 нит.
- Камера: задняя 50МП + 2МП. Фронтальная 8МП.
- Аккумулятор: емкость 6000 мАч, поддержка быстрой зарядки 44 Вт.
- Корпус: 165,70 × 76,00 × 7,99 мм, вес 199 г, поддержка IP64.