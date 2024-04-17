CHERRY выпустит клавиатуру в стиле вокалоида Luo Tiani

Согласно официальным аккаунтам компаний CHERRY China и Luo Tiani в WeChat, сегодня была официально представлена клавиатура под общим брендом обеих компаний — Cherry MX 3.0S TKL NBL. Клавиатура уже доступна для предварительного заказа. На платформе электронной коммерции ее можно будет приобрести с 28 апреля в 20:00 по полной цене 649 юаней.

Ее размер составляет примерно 355/135/35 мм, а используемые клавишные переключатели - это коричневые переключатели MX2A. Заявленный ресурс клавиш составляет 100 миллионов нажатий. Клавиатура подключается по проводному методу и оснащена встроенным чипом NORDIC. Она имеет компактную раскладку, включающую 87 клавиш + 1 "вишневую клавишу".

По внешнему виду, она выполнена в дизайне без подсветки и соответствует цвету Luo Tiani IP. Клавиши этой клавиатуры изготовлены из прочного материала ПБТ, устойчивого к износу; сталь в конструкции не используется; корпус выполнен методом цельного формования из анодированного алюминия с ЧПУ.