Появились фото материнской платы Intel Beechnut City с разъемом LGA 4710 для процессоров Intel Xeon 6

Недавно компания Intel объявила о новом кодовом названии семейства «Xeon 6» для следующего поколения своих процессоров Xeon, которые разделяются на линейки P-Core и E-Core. Хотя конкретные SKU в этих линейках еще не были представлены, появились индикации от YuuKi_AnS о нескольких интересных деталях, включая первый взгляд на эталонную платформу Beechnut City, основанную на сокете LGA 4710.

Согласно сообщению, Intel планирует использовать обозначения P и E в схеме наименования SKU для следующего поколения своего семейства Xeon 6. Семейство будет отнесено к серии Xeon 6000, где SKU P-Core будет называться серией Xeon 6 6000P, а SKU E-Core будет называться серией Xeon 6 6000E. Семейство процессоров будет известно как Xeon 6E и Xeon 6P, причем номер будет указывать на поколение семейства. Ожидается следующий набор SKU:

Xeon 6 6900E/P (серия Platinum)

Xeon 6 6700E/P (серия Gold)

Xeon 6 6500P (серебряная серия)

Xeon 6 6300P (бронзовая серия)

Переходя к самой материнской плате, мы рассматриваем эталонную платформу Intel Xeon 6, используемую для оценки и тестирования будущих процессоров Granite Rapids P-Core и Sierra Forest E-Core перед их выпуском. Эти материнские платы также отправляются партнерам и клиентам. Конкретная плата обозначена как «Beechnut City RP PPO» и оснащена всеми необходимыми переключателями и элементами управления.

На материнской плате видно два больших разъема, окруженных общим числом в 32 слота DDR5 DIMM. Они могут поддерживать до 4 ТБ памяти с частотой до 6400 МТ/с, согласно последним данным.

Это 2-сокетная (2S) плата, каждый разъем снабжен своим собственным VRM, а также крепежными винтами для установки охлаждающих решений. Больший разъем LGA 7529 предназначен для моделей XCC процессоров, а меньший разъем LGA 4710 - для процессоров Intel Xeon 6.

Каждая из этих платформ будет иметь свои преимущества в области возможностей ввода-вывода (PCIe/CXL), памяти и хранилища. Эталонная платформа Beechnut City поддерживает 8-канальную память с 88 линиями PCIe Gen5, в то время как платформа Avenue City (LGA 7529) поддерживает 12-канальную память с 96 линиями PCIe Gen5. Обе платформы также поддерживают память MCR со скоростью до 8000 МТ/с.

Семейство процессоров Intel Xeon 6 впервые представят с моделью Sierra Forest, запуск которой запланирован на этот квартал, а затем последует Granite Rapids во втором полугодии 2024 года.