Цены на ПК с искусственным интеллектом могут вырасти на 15%

По мере того как интерес к искусственному интеллекту начинает распространяться на потребительских рынках, Canalys прогнозирует, что в ближайшем будущем сегменты ПК с ИИ будут становиться объектами резкого роста цен.

Исследователь рынка отмечает, что внедрение ПК с искусственным интеллектом станет массовым явлением в промышленности, особенно в потребительских сегментах, таких как игровые платформы. Множество ведущих производителей, включая MSI и Lenovo, нацеливаются на интеграцию функций ИИ в свои продукты, а введение Microsoft Copilot лишь ускоряет этот процесс, привлекая значительное внимание со стороны потребителей.

Согласно Canalys, в текущем году 19% ПК, поставляемых на рынок, будут оснащены ИИ, и к 2024 году эта доля ожидается увеличиться до 60%. Это означает, что компьютеры с искусственным интеллектом станут все более распространенными.

Подобное расширение рынка не только связано с тем, что ИИ становится трендом, но и с несколькими другими факторами, включая циклы обновления, которые привлекают пользователей к новым компьютерам, а также привлекательность новых архитектур с искусственным интеллектом. Кроме того, компании активно адаптируют свои приложения, чтобы убедить потребителей обновить свое оборудование.

Предполагается, что в связи с резким ростом спроса на ПК с ИИ цены на них также будут постепенно увеличиваться, причем рост может достигнуть 15%, что обусловлен не только рыночным ажиотажем, но и ожидаемым увеличением спроса со стороны потребителей и коммерческого сектора.

С появлением интеграции ИИ в основные приложения ожидается значительный рост в соответствующем сегменте вычислений, особенно для компонентов с встроенными механизмами ИИ, таких как NPU. Это приведет к увеличению стоимости некоторых современных архитектур, поскольку периферийный ИИ станет следующим важным достижением.

Это только начало. Появление продуктов, таких как Qualcomm Snapdragon X Elite и другие, ориентированные на ИИ, приведет к значительному росту спроса со стороны потребителей, что в конечном итоге приведет к массовым продажам и принесет выгоду бизнесу. Прогнозируется, что в этом году будет поставлено 267 миллионов ПК, согласно предыдущему отчету Canalys, что свидетельствует о перспективности этого сегмента рынка.