Google посмеялась над неспособностью iPhone "кружить"

Google продолжает соперничать с Apple, и сегодня компания выпустила новую рекламу #BestPhonesForever на YouTube, где Pixel насмехается над iPhone за отсутствие функции круга для поиска. Эта функция сначала появилась на Galaxy S24, а затем была внедрена в серии Pixel 7 и Pixel 8. Реклама явно забавная.

На видео показаны Pixel 8 Pro и iPhone, стоящие на столе. Pixel спрашивает iPhone, что случилось с его местом, и замечает, что iPhone обвел всё кружком, чтобы потом найти. Это вызывает улыбку, но стоит помнить, что Apple может представить в будущем ряд функций, связанных с искусственным интеллектом, включая эту. Однако на данный момент Pixel и Galaxy S24 уже используют круг для поиска, и устройства Galaxy S23 ожидают обновления. Google смог пошутить в своей рекламе, что в маркетинге является важным аспектом для многих компаний.

Относительно функции круга для поиска, изначально я не видел в ней большой пользы, но позже понял, что это очень удобно для тех, кто много и часто ищет в интернете. Эта функция может быть полезна и без каких-либо осложнений, которые могли бы испортить впечатление. Несмотря на то что она требует некоторых улучшений, я бы хотел видеть ее на более доступных устройствах в будущем.