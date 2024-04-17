NVIDIA работает над созданием новой экосистемы игровых ПК малого форм-фактора

Сегмент SFF, или малого форм-фактора, пользуется огромной популярностью среди ПК-геймеров по нескольким причинам. Этот форм-фактор не только экономит пространство, но и дает возможность строить креативные конфигурации, удовлетворяющие самым изысканным потребностям игроков. Но, несмотря на значительную поддержку со стороны производителей компонентов, точных рекомендаций по сборке SFF не существует. Однако NVIDIA решает изменить эту ситуацию с помощью своей новой инициативы.

Мы узнали, что NVIDIA активно сотрудничает со своими партнерами, включая производителей видеокарт (AIC), производителей корпусов и блоков питания, чтобы создать компоненты, идеально подходящие для сборки SFF. Почему это так важно? Потому что сборки SFF обычно сталкиваются с ограничениями, связанными с пространством, вентиляцией и правильным выбором блока питания.

NVIDIA разрабатывает рекомендации для сборки SFF, которые будут переданы ее партнерам и помогут геймерам собирать эффективные SFF-ПК. Эти рекомендации включают создание стандартов для производителей AIC и корпусов на основе размеров и размещения графических процессоров, что особенно важно для энтузиастов SFF.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом: открывает ли это двери для появления большего числа Mini-ITX и компактных графических процессоров NVIDIA GeForce RTX? Да и нет. NVIDIA не планирует выпускать собственные компактные варианты GPU, но партнеры могут экспериментировать со своими решениями и предлагать графические процессоры, соответствующие маркировке "SFF Enthusiast GeForce".

Этикетка "SFF Enthusiast GPU" будет присваиваться как существующим, так и новым видеокартам от AIC, что означает, что мы можем ожидать, что серии GeForce RTX 4060 и 4060 Ti станут первыми, кто примет этот новый стандарт в качестве настоящего компактного решения ITX (SFF). Однако этот ярлык не ограничивает себя вариантами ITX.

Существуют также графические процессоры для энтузиастов, которые могут быть размещены в корпусах SFF, поддерживающих карты шириной с 3 слота. Новая инициатива будет стимулировать партнеров к разработке инновационных высокопроизводительных видеокарт, которые можно использовать в сочетании с материнскими платами ITX в сборках SFF, и это звучит привлекательно для всего сообщества ПК. В настоящее время нет точной даты запуска программы, но она скоро должна стать официальной. Следите за обновлениями для получения дополнительной информации и объявлений.