Хирург провел операцию при помощи Apple Vision Pro

Vision Pro был представлен на мероприятии WWDC в прошлом году, но его появление на рынке заняло некоторое время, поскольку компания старалась создать достаточный интерес и подготовить разработчиков к оптимальному использованию устройства. Несмотря на положительные обзоры, потенциал Vision Pro остается практически неограниченным, так как разработчики постоянно работают над расширением его возможностей в реальном мире. Сейчас появилась информация о том, что врач-хирург из Бразилии успешно провел операцию на плече пациента с помощью Apple Vision Pro.

Vision Pro является одной из ведущих гарнитур для работы с дополненной реальностью, и модели следующего поколения обещают поднять планку еще выше. Под руководством доктора Бруно Гоббато операция была выполнена по поводу разрыва вращательной манжеты плеча, вызванного износом сухожильной ткани. Гоббато подчеркнул значимость Vision Pro во время операции благодаря его многочисленным камерам и датчикам, которые позволяют показывать важную информацию. Как сообщает MacMagazine:

Во время артроскопии плеча хирурги используют камеру в суставе, а затем смотрят на экран. С помощью Vision Pro я видел изображение высокого разрешения и результаты исследований пациента в реальном времени.

На видео, опубликованном врачом на YouTube, видно, как Vision Pro позволяет ему просматривать записи, рентгеновские снимки и трансляции с камер во время операции. Этот врач ранее использовал HoloLens от Microsoft, и, будучи знаком с трудностями ношения гарнитур в операционной, отметил успешное использование Vision Pro, заменив множество другого оборудования.

Многие врачи считают Vision Pro революционным устройством, и его возможности варьируются от потребления мультимедиа до решения повседневных задач. Однако стоимость Vision Pro начинается с 3499 долларов за базовую модель, что значительно выше, чем у конкурентов. Несмотря на это, стоимость считается оправданной, исходя из целей использования устройства. Возможно, компания расширит доступность Vision Pro в других странах к мероприятию WWDC в июне.