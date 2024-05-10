По слухам Apple подписала сделку с Samsung на поставки складных дисплеев

Samsung Display доминирует в индустрии смартфонов, а Apple долгое время была его крупнейшим клиентом. Хотя Apple обращалась к разным производителям, включая Samsung, для самых премиальных дисплеев предпочтение отдавалось именно Samsung. Теперь стало известно, что обе компании заключили контракт на выпуск складных iPhone.

Хотя информация о контракте ограничена, из отчета стало известно, что Apple и Samsung сотрудничают в разработке складных устройств. Это подтверждает появление в будущем складного iPhone с дисплеем от Samsung Display. Этот шаг не должен вызывать удивления.

Это хорошая новость для пользователей Apple, но пока неясно, какое устройство станет первым складным от Apple. Слухи говорят, что складной iPad может появиться раньше, чем iPhone. Тем не менее, важно, что обе компании пришли к соглашению.

Складной iPhone вряд ли появится в сентябре этого года, учитывая недавний релиз новых iPad Air и iPad Pro. Возможно, Apple объявит о складном устройстве вместе с iPhone 16, но это ещё предположение.

Я рад, что у линейки Galaxy Z Fold появится конкуренция со стороны Apple. Рынок складных смартфонов вступит в новую эру с появлением складного iPhone. Пока детали ограничены, но мы будем следить за новостями и деликатно информировать вас о любых обновлениях.