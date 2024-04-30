На аукционе появился суперкомпьютер Cheyenne

Для краткой справки: суперкомпьютер Шайенн был введен в эксплуатацию еще в 2017 году и использовался Суперкомпьютерным центром NCAR-Вайоминг (NWSC) для вычислительных приложений высокой производительности (HPC), особенно в области научных исследований, включая моделирование климата и прогнозирование погоды. Шайенн действительно являлся значимым достижением своего времени: его вычислительная мощность была в три раза выше, чем у предыдущего суперкомпьютера Йеллоустоун. Однако после семи лет эксплуатации суперкомпьютер был выведен из эксплуатации и, по всей видимости, сейчас выставлен на аукцион за довольно абсурдную цену.

Текущая ставка на суперкомпьютер Шайенн составляет 10 500 долларов и будет действовать три дня; следовательно, цена может измениться. Тем не менее, аукцион GSA означает, что суперкомпьютер, скорее всего, перейдет в руки профессиональной организации, что означает, что обычным людям будет недоступна эта технология, если они на нее надеются.

Если говорить о технических характеристиках, суперкомпьютер Шайенн оснащен процессорами Intel Xeon из серии Broadwell, а также 313 ТБ вычислительной памяти и относительно высокотехнологичными технологиями.

Из всего этого становится очевидным, что цена, по которой в данный момент предлагается Шайенн, является выгодной, учитывая его технические характеристики; однако, поскольку аукцион продлится более 3 дней, она может вырасти до более высоких значений. Интересно следить за продажей машин Шайенн на аукционе, и, несмотря на то, что этой машине уже семь лет, она действительно служила своему назначению.